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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gidiyor
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Nahçıvan'a gidiyor.

        Aliyev ile baş başa görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

        İki lider imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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