Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Nahçıvan'a gidiyor.
Aliyev ile baş başa görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
İki lider imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
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