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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzaladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzaladı

        Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:32
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        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
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        Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

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        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

        2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır." denildi.

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