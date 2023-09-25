Emrecan Sabancı ile Derin Talu aşkı
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı ile Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu aşk yaşıyor
Geçtiğimiz ay Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ölümden dönen Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı, Türkiye'ye getirildikten sonra hastanede uzun süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşmuştu.
Aynı kazada yanlarında bulunan oğulları Emrecan Sabancı ile Ali Kaan Sabancı, kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Emrecan Sabancı, anne ve babasının tedavilerinin tamamlanıp hastaneden taburcu edildikten sonra kazadan kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Derin Talu ile eğlenmeye çıktı.
Bir mekânda arkadaşlarıyla eğlenen Emre Sabancı ile Derin Talu, sabaha karşı evlerinin yolunu tutarken ilişkileri konusundaki soruları cevapsız bıraktı.