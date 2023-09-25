Avcılar'da çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde dört katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yabancı uyruklu bir ev sahibi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Avcılarda bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 8 kişiye ambulansta müdahale edildi.
BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi G-111 Sokaktaki 4 katlı binanın birinci katındaki Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı.
Dumandan etkilenen 3ü çocuk 8 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerden biri daha sonra önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.
BİNADA HASAR OLUŞTU
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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Fotoğraflar DHA tarafından servis edilmiştir