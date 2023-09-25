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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda "Anayasa bir siyasi gündem değil, bir Türkiye gündemi olarak gündeme gelmeli, tartışılmalı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:43
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        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
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        Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala basın kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi.

        Meclis’in yeni yasama dönemi, yeni Anayasa, iç tüzük ve dokunulmazlık fezlekeleri hakkında önemli mesajlar verdi. O mesajlar özetle şöyle:

        "Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye'nin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışan önemli bir adım olacaktır"

        "Anayasalar millet için yapılır, milletin anayasaları olur, milletin beklentileri olur. Bunları karşılayabilecek bir çalışma olabilir kanaatindeyim. Muhalefete de tavsiyem ön yargısız, reddetmeksizin bu çalışmalara olumlu ve pozitif destek vermeleridir. Bunu yaparlarsa kendileri kazanır"

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        (Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası) Bu 4 temel hukuk metninin daha demokratik hale getirilmesi, milleti taşıyabilecek bir güce kavuşturulabilmesi de TBMM'nin önemli sorumluluklarındandır"

        "Anayasa bir siyasi gündem değil, bir Türkiye gündemi olarak gündeme gelmeli, tartışılmalı"

        - (İsveç'in NATO üyeliği) Hem Türkiye'nin onayıyla NATO'ya girmeyi bekleyeceksiniz hem de kendi ülkenizde terör örgütlerine ve İslam karşıtı bu insanlık dışı faşist gösterilere zemin hazırlayacaksınız. Bunların İsveç tarafından kısa sürede gözden geçirileceğini ve olumlu adımlar atılacağını ümit ediyorum"

        "(Rusya-Ukrayna savaşı) Bölgesel ve küresel çok büyük savaşların fitilini ateşleme kabiliyeti olan bu çatışmada Türkiye olarak her iki tarafla da konuşarak barışın yolunu bulmaya gayret ediyoruz. Bu önemli ve ayrıcalıklı bir dış politika anlayışıdır"

        "Milletvekili seçilmiş olmak herkesin aynı şeyi söyleyeceği anlamına tabii ki gelmiyor ama milli konularda hassasiyetimizi korumak asgari müştereğimiz olmalıdır"

        “Türkiye'nin sınır ötesinde özellikle çok yoğun terörle mücadele yürüttüğü bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin töhmet altında bırakılmasını kabul etmek mümkün değil.”

        "(AP'nin Türkiye raporu) Kimsenin Türkiye'yi böyle oturduğu yerden hem de Avrupa Birliği adaylık sürecinin konuşulduğu bir dönemde bu kadar çok taraflı bir raporla Türkiye'yi tedip etmeye, yani bir şekilde hizaya getirmeye, cezalandırılmaya kalkmasını doğru bulmayız. Bu raporu kabul etmediğimizi, iade ettiğimizi ifade etmek istiyorum"

        "Dünyanın bugünkü şartları içerisinde Avrupa'nın Türkiye gibi bir müttefike ihtiyacı varken, bu hazırlanan rapor, Avrupa'nın Türkiye'yi kaybetmesi amacıyla yazılmış bir rapordur."

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