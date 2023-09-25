Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi? Geli İdaresi rakamları açıkladı... 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit döneminde ödenen tutar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre, ek MTV'nin ilk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacını karşılanması üzere "milli seferberlik" kapsamında getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre, ek MTV'nin ilk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Fakat, ek MTV'nin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e uzatılmıştı.

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Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

İkinci taksiti Kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43.8'i ödenmiş oldu.

İPTAL DAVASINDA TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan, Ek MTV’nin ilk taksitinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu.

Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek MTV uygulanması hüküm altına alınmıştı.

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Ana muhalefet partisi CHP de, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.