Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.234,32 %2,43
        DOLAR 27,2085 %0,25
        EURO 28,9508 %0,06
        ALTIN 1.681,68 %0,08
        FAİZ 23,60 %0,77
        GÜMÜŞ GRAM 20,56 %-0,09
        BITCOIN 26.061,00 %-1,68
        GBP/TRY 33,2829 %0,05
        EUR/USD 1,0635 %-0,12
        BRENT 93,42 %0,16
        ÇEYREK ALTIN 2.749,54 %0,08
        Haberler Ekonomi Otomobil Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi? Gelir İdaresi ek MTV'yi ödeyenlerin rakamlarını açıkladı! - Otomobil Haberleri

        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi? Geli İdaresi rakamları açıkladı...

        6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit döneminde ödenen tutar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre, ek MTV'nin ilk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacını karşılanması üzere "milli seferberlik" kapsamında getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu.

        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre, ek MTV'nin ilk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

        Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Fakat, ek MTV'nin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e uzatılmıştı.

        REKLAM

        Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

        İkinci taksiti Kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

        Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43.8'i ödenmiş oldu.

        İPTAL DAVASINDA TARİH BELLİ OLDU

        Öte yandan, Ek MTV’nin ilk taksitinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu.

        Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek MTV uygulanması hüküm altına alınmıştı.

        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu Haberi Görüntüle

        Ana muhalefet partisi CHP de, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

        Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"