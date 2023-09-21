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        Haberler Ekonomi Otomobil Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu - Otomobil Haberleri

        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu

        Anayasa Mahkemesi'nin, ek motorlu taşıtlar vergisini görüşeceği tarih belli oldu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iptal talebini 28 Eylül Perşembe günü görüşecek

        Fevzi Çakır
        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 21.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:54
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        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
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        Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek moturlu taşıtlar vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

        CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ek MTV’nin ilk taksidinin ödenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini ne zaman görüşeceği de belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.

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