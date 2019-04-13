- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İlhan Omar'ın, Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasındaki, "CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler." açıklamasına ilişkin tartışma tırmanıyor.
Omar'ın "birileri bir şeyler yaptı" ifadesi ile 11 Eylül saldırılarını kastettiğini iddia eden New York Post gazetesi, ikiz kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaştı.
Aşırı sağcı çizgisi ile bilinen New York Post gazetesinin Omar'ı hedef gösteren kampanyasına Trump da katıldı.
Trump twitter hesabından, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesinin ilgili video kesiti ile ikiz kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı bir görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı. Trump'ın bu paylaşımına pek çok önemli isimden tepki geldi.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019
Demokrat Partiden 2020 başkanlık yarışına aday adaylığını açıklayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren Twitter hesabından, "Başkan görevdeki bir kongre üyesine ve dinlerinden dolayı tüm Amerikalı gruba karşı şiddeti kışkırtıyor. Mide bulandırıcı, utanç verici." paylaşımında bulundu.
Trump'a yine Demokrat Partinden 2020 seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Vermont Senatörü Bernie Sanders da tepki gösterdi.
Sanders, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlhan Omar, cesur ve güçlü bir lider. Trump'ın ırkçılığını ve nefretini kabullenmeyecek, biz de öyle. Ona karşı mide bulandırıcı ve tehlikeli saldırılar son bulmalı." ifadelerini kullandı.
New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez ise İlhan Omar'ın hayatının tehlikede olduğunu vurguladı.
Twitter'dan açıklama yapan Ocasio-Cortez, "Başkan'ın bugünkü açık saldırısına tepki göstermesi kongre üyelerinin görevidir. İlhan Omar'ın hayatı tehlikede. Sessiz kalan meslektaşlarımız bir kongre üyesine yönelik açık tehlikeli saldırının suç ortağıdır. Sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Omar'la henüz konuşmadığını ifade etti.
Twitter'dan çok sayıda kullanıcı da Trump'ın Omar'ı hedef göstermesine tepki gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.