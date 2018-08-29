Trump neden Google, Twitter ve Facebook'u karşısına aldı?

ABD Başkanı Donald Trump, Google, Twitter ve Facebook'u taraflı haber yaptığı iddiasıyla karşısına aldı.

Trump, dünyanın en büyük arama motoru Google'ı kendisiyle ilgili daha olumsuz haberleri arama sonuçlarında en üstlerde göstermekle suçladı.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Trump, sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'ın da isimlerini andı ve "Dikkatli olsalar iyi olacak çünkü bunu insanlara yapamazlar…gerçekten binlerce şikayet geliyor" ifadelerini kullandı.

Trump söz konusu 3 platforma yönelik hangi adımları atacağına ise değinmedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1034456273306243076

Öte yandan Trump'ın iddialarına ilk yanıt Google'dan geldi.

Arama motorunun hiçbir siyasi gündemle hareket etmediğini söyleyen Google yetkilileri, herhangi bir siyasi ideolojiyle ve taraflı hareket etmediklerini söyledi.

'Muhafazakar habercilik baskı altında'

ABD Başkanı Trump Twitter'dan daha önce yaptığı açıklamada Google'ı hakkındaki olumsuz haberleri önceliklendirmekle suçlamış ve şirketi ülkenin "sol taraflı medyası" diye nitelemişti.

Trump paylaşımında ülkede muhafazakar haberciliğin "baskı altında" olduğunu öne sürdü.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Google'a "dikkatli olması" çağrısında bulundu ve Google için "birçok insandan faydalandılar ve bu, çok ciddi bir şey" dedi.

ABD yönetimi de, bu platformlarla ilgili düzenlemeleri "gözden geçirdiklerini" söyledi.

Google'dan yapılan açıklamada ise, "Arama motoru bir siyasi gündem oluşturmak için kullanılmamaktadır" dendi ve usülsüzlük iddiaları reddedildi.

Açıklamada ayrıca, "Google aramalarını geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz ve hiçbir zaman arama sonuçlarını siyasi duyguları manipüle edecek şekilde sınırlandırmadık" dendi.

Twitter ve Facebook Trump'ın iddialarına şu ana dek yanıt vermedi.

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