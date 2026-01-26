Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, olayların sürdüğü Minnesota'ya "sınır çarı" Tom Homan'ı gönderiyor | Dış Haberler

        Trump, olayların sürdüğü Minnesota'ya "sınır çarı" Tom Homan'ı gönderiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere karşı operasyonların sürdüğü ve 2 Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesiyle olayların tırmandığı Minnesota'ya "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ı göndereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:19 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, Minnesota'ya "sınır çarı" Tom Homan'ı gönderiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Minnesota'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

        Sınır güvenliğinden sorumlu Homan'ın bölgeye giderek olayları yerinde inceleyeceğini ve doğrudan kendisine rapor vereceğini kaydeden Trump, Homan'ın "sert ama adil biri" olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı ayrıca, Minnesota'da 20 milyar dolarlık bir "sosyal yardım dolandırıcılığı" olduğunu iddia ederek bu sürecin de yargı mercileri tarafından soruşturulduğunu mesajına ekledi.

        Trump ayrıca, bir kez daha Somali asıllı ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'a yüklenerek Minnesotalı Demokrat Kongre üyesinin "kısa sürede bir servete sahip olduğu" yönündeki iddiasını yineledi.

        Ne olmuştu?

        Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

        REKLAM

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

        Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

        Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

        O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 25 Ocak 2026 (SDG'nin Kontrolünde Alan Kalacak Mı?)

        Sındırgı'daki hareketlilik normal mi? Deprem fırtınası ne zaman dinecek?Suriye'de ateşkesin sonu çatışma mı? Şam ile SDG ateşkesi uzatır mı? SDG Haseke'de kontrolü devrediyor mu? Entegrasyonda SDG'ye engel Kandil mi? SDG'nin kontrolünde alan kalacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?