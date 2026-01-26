Trump, olayların sürdüğü Minnesota'ya "sınır çarı" Tom Homan'ı gönderiyor

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Minnesota'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

Sınır güvenliğinden sorumlu Homan'ın bölgeye giderek olayları yerinde inceleyeceğini ve doğrudan kendisine rapor vereceğini kaydeden Trump, Homan'ın "sert ama adil biri" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, Minnesota'da 20 milyar dolarlık bir "sosyal yardım dolandırıcılığı" olduğunu iddia ederek bu sürecin de yargı mercileri tarafından soruşturulduğunu mesajına ekledi.

Trump ayrıca, bir kez daha Somali asıllı ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'a yüklenerek Minnesotalı Demokrat Kongre üyesinin "kısa sürede bir servete sahip olduğu" yönündeki iddiasını yineledi.

Ne olmuştu?

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.