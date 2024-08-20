Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan ya da danışman olarak atayacak

Donald Trump'la Elon Musk arasındaki bağlar kuvvetlenmeye devam ediyor.

Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Trump ayrıca, elektrikli araç alımları için 7 bin 500 dolarlık vergi kredisini “saçma” olarak nitelendirerek sona erdirmeyi düşüneceğini söyledi.

Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti.