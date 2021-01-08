Trump: Seçmenime saygısızlık yapılmayacak

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ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaybetmesi sonrası seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve oy hırsızlığı yapıldığını iddia eden Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC.'de bir miting düzenlemiş ve sonrasında mitinge katılan taraftarları Kongre'yi basmıştı.

5 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sonra Trump herkesin barışçıl bir şekilde evine dönmesini istediği bir video yayınlamış, Joe Biden ise Kongre'yi basanların protestocu değil; 'yerli terörist' olduğunu söylemişti.

ABD Ulaştırma Bakanı da olaylardan Trump'ı suçlayarak görevden istifa etmişti.

NBC'de yer alan haberde ise, 200'den fazla meclis üyesinin 20 Ocak'ta görevi Biden'a bırakacak olan Trump'ın görevden alınma fikrini desteklediği belirtildi.

Facebook, Trump'ın hesabını barışçıl görev devri olana kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Trump'ın Twitter'daki paylaşımı şöyle: "Bana oy veren ve 'ÖNCE AMERİKA' ve 'AMERİKA'YI TEKRAR MÜKEMMEL YAP' diyen 75 milyon büyük Amerikan Yurtseveri, gelecekte DEV SESE sahip olacaklar. Hiçbir şekilde veya biçimde saygısızlık veya haksız muamele görmeyeceklerdir !!!"