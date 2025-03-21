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        Haberler Dünya Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağının deneme aşamasında olduğunu ve Boeing tarafından üretileceğini duyurdu. Trump, hava üstünlüğünü önceleyecek uçağın isminin F-47 olacağını ifade ederken, uçağın dron teknolojisi gibi yeni teknolojilerle uyumlu olduğunu ilan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:17
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        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, savunma sanayii tarihi açısından önemli bir açıklamada bulundu.

        Dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağının deneme aşamasında olduğunu duyuran Trump, uçağın isminin F-47 olduğunu belirtirken, söz konusu uçağın 5 senedir gizli bir şekilde uçuş denemeleri yaptığını dile getirdi.

        Trump, uçağın ABD merkezli havacılık şirketi Boeing tarafından üretileceğini de duyurdu.

        Trump hava üstünlüğüne odaklanacak olan uçağın bazı versiyonlarının ABD'nin müttefiklerine satılabileceğini duyurdu.

        Oval Ofis'te uçağın tanıtımı için Donald Trump'a eşlik eden ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uçağın küresel çapta öneme sahip olduğunu belirtirken, gelecek nesiller için bir hediye olduğunu ifade etti.

        "ÇİN'LE SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ AMA OLURSA HAZIRIZ"

        Trump, New York Times'da çıkan ve Elon Musk'ın ABD Savunma Bakanlığı tarafından Çin ile olası bir savaşa dair bilgilendirileceğine ilişkin haberi yalanlamıştı.

        Trump son yaptığı açıklamada "Çin'le savaşmak istemiyoruz ama olursa hazırız." dedi.

        Trump, New York Times'ın haberlerinin doğru olmadığını ve gazetenin halkın düşmanı olduğunu belirtti.

        Trump yanı sıra, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Çin için bir savaş planı olmadığını teyit etti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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