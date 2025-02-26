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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan bakır ithalatına soruşturma kararı ve yeni tarife mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan bakır ithalatına soruşturma kararı ve yeni tarife mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığına bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerini araştırma talimatı veren bir kararname imzaladı. Trump böyelikle korumacı politikaların kapsamını genişletirken, yeni gümrük vergileri uygulanmasının da zeminini hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:58 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:59
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        Trump'tan bakır ithalatına soruşturma kararı ve yeni tarife mesajı
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        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, söz konusu kararnamenin büyük etkisi olacağını belirtti.

        İmza töreninde bulunan Ticaret Bakanı Howard Lutnick de "Çelik ve alüminyum endüstrilerimiz gibi büyük Amerikan bakır endüstrimiz de yerli üretimimize saldıran küresel aktörler tarafından yok edildi." dedi.

        Bakır endüstrisini yeniden inşa etmek için olası tarifelerin uygulanmasını da araştıracağını belirten Lutnick, "Tarifeler gerektiğinde Amerikan bakır endüstrisinin yeniden inşasına yardımcı olabilir ve ulusal savunmamızı güçlendirebilir." diye konuştu.

        "BAKIR AMERİKA'DA ÜRETİLMELİ"

        Trump, daha sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada da "Bakır endüstrimizi yeniden inşa etmek için Ticaret Bakanımdan ve ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) bakır ithalatını incelemelerini ve Amerikalıları işsiz bırakan haksız ticareti sona erdirmelerini talep ettim." ifadelerini kullandı.

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        Tarifelerin Amerikan bakır endüstrisinin yeniden kurulmasına yardımcı olacağını ve ABD'nin ulusal savunmasını güçlendireceğini vurgulayan Trump, "Amerikan endüstrileri bakıra bağımlı ve bakır Amerika'da üretilmeli. Muafiyet yok, istisna yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, "Önce Amerika" politikasının istihdam yarattığını ve ulusal güvenliği koruduğunu belirterek, "Bakırın 'eve dönme' zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        ABD SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN EN ÇOK KULLANDIĞI İKİNCİ MALZEME

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise başlatılacak soruşturmayla ABD'nin her türlü ithal bakıra artan bağımlılığından kaynaklanan ulusal güvenlik riskleri ve yerli sanayiyi korumak için ticari çözümlere duyulan potansiyel ihtiyacın değerlendirileceği aktarıldı.

        Açıklamada, soruşturma sonucunda, bakır tedarik zincirindeki kırılganlıkların tespit edildiği ve Amerika'nın yerli bakır endüstrisinin dayanıklılığını artırmaya yönelik tavsiyelerin sunulduğu bir rapor hazırlanacağı kaydedildi.

        Bakırın savunma uygulamalarında, altyapıda ve temiz enerji, elektrikli araçlar ve gelişmiş elektronik gibi gelişmekte olan teknolojilerde önemli bir rol oynadığına işaret edilen açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın en çok kullandığı ikinci malzeme olduğu bilgisi verildi.

        Açıklamada, geniş bakır rezervlerine sahip olmasına rağmen Amerika'nın eritme ve rafine etme kapasitesinin küresel eritme işleminin yüzde 50'sinden fazlasını kontrol eden Çin gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı belirtildi.

        ABD'nin bakır eritme kapasitesinde ilk 5 ülke arasında bile olmadığına dikkati çekilen açıklamada, Amerika'nın bakır ithalatına olan bağımlılığının 1991'de neredeyse yüzde 0 iken 2024'te tüketimin yüzde 45'ine yükseldiği ve tedarik zinciri güvenliğine yönelik riskleri artırdığı aktarıldı.

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        #trump
        #Bakır İthalatı
        #ekonomi
        #ABD
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