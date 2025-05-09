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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, Çin mallarına yüzde 80 oranında gümrük vergisi getirilmesinin "doğru göründüğünü" söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:17
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        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
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        ABD Hazine Bakanı Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Greer, bu hafta sonu İsviçre'de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ticaret savaşına yönelik görüşmelere başlayacak. Görüşme, Trump'ın Çin'e yüzde 145 oranında tarife koyması ve Pekin'in birçok Amerikan malına yüzde 125 oranında misilleme yapmasıyla sonuçlanan ticaret savaşını yatıştırmaya yönelik iki ülkenin ilk resmi görüşmesi olacak.

        ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmeler öncesinde sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Trump paylaşımında Hazine Bakanı Scott Bessent'e atıfta bulunarak "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi doğru görünüyor! İş Scott B'ye kalmış" dedi. Trump bir başka paylaşımında ise "ÇİN, PAZARINI ABD'YE AÇMALI — ONLAR İÇİN ÇOK İYİ OLUR!!! KAPALI PAZARLAR ARTIK İŞE YARAMIYOR!!!" dedi.

        Trump'ın yüzde 80′lik olarak belirttiği oranın Çin’e yönelik uzun vadeli bir gümrük vergisi mi olmasını istediği yoksa müzakerelerin bir adımı olarak mı gördüğü ise henüz belirsiz. Ancak ABD'nin mevcut tarifelerden sert bir şekilde geri adım atmaya hazır olduğuna dair işaretler daha önce piyasaları canlandırsa da Trump'ın yüzde 80'e atıfta bulunması, S&P 500 vadeli işlemlerinin düşüşe geçmesine neden oldu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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