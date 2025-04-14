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        Haberler Dünya Trump'tan El Salvador'a daha fazla cezaevi çağrısı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Bukele'den daha fazla cezaevi inşa etmesi talebinde bulundu

        ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Bukele'den daha fazla cezaevi inşa etmeleri talebinde bulunurken, sınır güvenliği konusunda El Salvador ile iş birliği içinde olacakları mesajını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:26
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        Trump'tan El Salvador'a daha fazla cezaevi çağrısı
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        ABD Başkanı Donald Trump ile El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sınır güvenliği ve ABD'nin yakaladığı suçluların El Salvador'da hapsedilmesi konusunda aynı noktada olduklarını vurgulayarak, işbirliği içinde çalışma mesajı verdi.

        Trump, ikinci başkanlık döneminde ilk Latin Amerikalı lider olarak El Salvador Devlet Başkanı Bukele'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

        İki lider, sınır güvenliği, çetelerle ve düzensiz göçmen sorunuyla mücadele ile sınır dışı edilen suçluların hapsedilmesi konularında karşılıklı işbirliği ve koordinasyon içinde çalışma konusunda mutabık olduklarını belirtti.

        Bukele'ye, "Sizinle çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz çünkü siz suçu durdurmak istiyorsunuz, biz de öyle ve bunu etkili şekilde yapıyorsunuz." diye övgüyle hitap eden Trump, ABD ile El Salvador arasındaki "suçluların cezaevinde tutulması" konusundaki işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

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        Atıf yaptığı Joe Biden döneminde sınır güvenliği kavramının neredeyse ortadan kaldırıldığını savunan Trump, "Biz, harika bir ülkeyiz ama bu ülkeyi aptal insanlar yönetiyordu. Sınır güvenliği konusunda bize yaptıklarının asla unutulmaması gerekir. Yaptıkları günahtı. Şimdi siz bize bu konuda yardım ediyorsunuz." diye konuştu.

        Trump, "mümkün olduğunca fazla sayıda" suçluyu El Salvador'a göndermek istediklerini ve Bukele'den "daha fazla cezaevi yapmasını" rica ettiğini söyledi.

        - Bukele'den "Çete sorununu çözdük" mesajı

        El Salvador Devlet Başkanı Bukele de ülkesinin önceki yıllarda ciddi bir suç ve çete sorununun olduğunu, güçlü tedbirlerle bu sorunu önemli oranda çözdüklerini vurguladı.

        El Salvador'un artık bölgedeki en güvenli ülkelerden biri haline geldiğini anlatan Bukele, "Bana 'Binlerce kişiyi hapse attın.' diyorlar, ben de diyorum ki: Aslında milyonlarca kişiyi özgürleştirdim." şeklinde konuştu.

        Trump'ın sınır güvenliğiyle ilgili tedbirlerine dikkati çeken Bukele, "Sayın Başkan, özgürleştirmeniz gereken 350 milyon insan var ancak bu insanları özgürleştirmek için bazılarını hapsetmeniz gerekiyor." yorumunu yaptı.

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        ABD'nin yakalayıp El Salvador'a gönderdiği suçluları mahkum etmekten memnun olduklarını ve bunu sürdüreceklerini vurgulayan Bukele, daha fazla hapishane yapacaklarını belirtti.

        Bukele, ABD tarafından "yanlışlıkla" El Salvador'a iade edildiği belirtilen kişinin durumuyla ilgili sorulara verdiği yanıtta, bu şahsın "MS-13" adlı çeteye mensup olduğunun belirlendiğini ve bu sürecin artık El Salvador'u ilgilendirdiğini söyledi.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de aynı konuyla ilgili, "Hiçbir bölge mahkemesi, ABD'nin bir dış politika işlevini zorlama yetkisine sahip değildir." değerlendirmesini yaptı ve bu kişinin sınır dışı edilmesi kararının son derece doğru olduğunu savundu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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