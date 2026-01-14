Trump'tan İran'a uyarı: Çok sert önlemler alırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolarda bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberlere ilişkin, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok sert önlemler alırız." dedi.

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına verdiği mülakatta İran'daki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Trump, bazı göstericilerin idam edilebileceğine ilişkin haberlere ve bunun ABD için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız." yanıtını verdi.

ABD'nin İran'daki göstericilere nasıl yardım edebileceğine ilişkin birçok yöntem bulunduğunu belirten ABD Başkanı, bunun yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik ve diğer yardım seçeneklerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.

Trump, sürecin iyiye gitmediğini düşündüğünü vurgulayarak, "İran'da yaşananların olmasını istemiyoruz. Protesto etmek bir şeydir ancak binlerce insanı öldürmeye başladıklarında iş değişir, şimdi de asılmadan bahsediyorsunuz. Bakalım bu süreç onlar için nasıl sonuçlanacak? İyi sonuçlanmayacak." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'da devam eden gösterilere ilişkin Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum, protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." ifadesini kullanmıştı. "KARAR VERMEMİZ GEREKECEK" ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin sayısına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıp sonra "bir karar vereceklerini" söyledi. ABD Başkanı Trump, Detroit'te katıldığı mitingin ardından Washington'a dönüşünde Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'daki protestolarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, özellikle gösterilerde hayatını kaybeden kişi sayısı konusundaki gerçek rakamları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti. Beyaz Saray'a döner dönmez ilgili yetkililerden bu konuda bir brifing alacağını kaydeden Trump, "İran'da olup bitenleri kapsamlı olarak inceleyeceğiz. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor. Orada yaşanan ölümleri gördüğümde İran aklımdan çıkmıyor. Oraya ilişkin kesin rakamlar alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Medyaya yansıyan ölü sayısına ilişkin farklı haberler olduğunu anımsatan ABD Başkanı, "Gösterilerdeki öldürme olaylarıyla ilgili olarak kesin rakamlar alacağız. Bu ölümlerin sayısı ciddi gibi görünüyor, ancak henüz kesin olarak bilmiyoruz. Sonra bir karar vermemiz gerekecek." şeklinde konuştu. İran yönetimine de bir mesaj gönderen ABD Başkanı Trump, "Mesajım şu: Umarım o insanları öldürmezler. Bana göre göstericilere çok kötü davranıyorlar." dedi. İran'da demokrasi görmeyi arzu edip etmediği sorulan Trump, "İdeal olarak bunu görmek isterim, ama asıl görmek istediğimiz şey, insanların öldürülmesini istemiyoruz ve bu insanlar için biraz özgürlük sağlandığını istiyoruz. Bu insanlar uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar." açıklamasını yaptı. VANCE, BAŞKANLIK EDECEK ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'da devam eden gösterileri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edeceği bildirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın AA'ya verdiği bilgiye göre, Vance yerel saatle 16.00'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edecek.