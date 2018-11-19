ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad el-Hariri'ye gönderdiği mesajında, ülkesinin Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini koruma çabalarını desteklemeye bağlılığını aktardı.

ABD-Lübnan ortaklığından övgüyle bahseden Trump, terörle mücadeledeki rolü ve geçen mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilen parlamento seçimleri sebebiyle Lübnan hükümetini takdir etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını kazandı.

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