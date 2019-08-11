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HaberlerDünya

Trump'tan tepki çeken poz!

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın geçtiğimiz haftasonu 22 kişini hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı El Paso ziyaretinden paylaştığı fotoğraf büyük tepki topladı

Donald Trump

First Lady Melania Trump'ın Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta, El Paso'daki bir hastanede silahlı saldırıda öksüz kalmış bebeği kucağı tuttuğu görülürken, Donald Trump'ın eliyle yaptığı 'her şey yolunda' anlamına gelen işaret büyük tepki çekti.

Saldırı sırasında annesi Jordan Anchondo'nun kucağında olan bebeğe, babası Andre Anchondo kendilerini korumak için siper ederken hayatını kaybetmiş. Anne ve çocuk sağ kurtulmuştu. 5 ve 2 yaşlarında iki kardeşi daha saldırıdan kurtulmayı başarmıştı. Fotoğrafta yer alan bebeğin amcası Tito Anchondo ise her şeye rağmen Trump'ı desteklediklerini söyleyerek, "Başkan'ın yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum" dedi. Ancak pek çok kişi, ırkçı söylemleri nedeniyle saldırından Trump'ı sorumlu tuttu.

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