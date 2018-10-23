"Ateş Serbest-2018" faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezuela Savunma Bakanı Viladimir Padrino Lopez ve kuvvet komutanlarının Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleşti. Milli silahların denendiği askeri faaliyet, Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ordu komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu tarafından da izledi.

SLOGAN: ATEŞİN GÜCÜ

"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen ve şehitler ile gazilere ithaf edilen "Ateş Serbest-2018" faaliyeti, piyadelerin atışlarıyla başladı. Atışlarda yerli üretim milli piyade tüfekleri kullanıldı. Hedeflerin tamamının vurulmasının ardından keskin nişancı ve makineli tüfek nişancılarının atışlarına geçildi. Keskin nişancıların bir kilometrelik mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi.

MAYINLI SAHALARDA GEÇİT AÇILDI

AA'da yer alan habere göre "Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında istihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevi yerine getirildi. Sonrasında roketatar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam eden faaliyette, tank ile zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlardan atışlar yapıldı. Hareket halindeki tankların hareketli hedeflerini tam isabetle vurmasının ardından tanksavar atışlarına geçildi. Kornet güdümlü tanksavarla yapılan atışlarla da hedeflerin tam isabetle vurulması sonrasında farklı çaptaki havanlarla "baskı atışı" gerçekleştirildi.

FIRTINA OBÜSLERİNDEN, "GÖRMEDEN ATIŞ"

Korkut hava savunma sistemleriyle yapılan atışları kundağı motorlu ve çekili obüslerin "görmeden atışları" takip etti. "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüsleri de faaliyette görev aldı. 40 kilometre mesafeye kadar atış yapabilen obüslerin atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu. "Gururumuz Fırtına" anonsuyla yapılan atışlar sonrası obüs atışları devam etti.

SİKORSKY'LER OBÜSLERİ GETİRDİ

Ateş Serbest-2018 faaliyetinde hava hücum harekâtı kapsamında Sikorsky helikopterleri iki obüsü havadan atış sahasına getirdi. Helikopterlerden indirilen 75 milimetrelik obüs bataryalarının atışlarının ardından alandaki diğer obüslerin "görerek atışları"na geçildi. Faaliyet kapsamında taarruz helikopterleri de atışlarını yaptı.

"ATAK"LAR, "MIZRAK" VE "CİRİT" ATTI

İlk atışları Atakların yaptığı faaliyet sırasında yerli üretim "mızrak" ve "cirit" roketleri de Ataklar tarafından kullanıldı. Atakların ardından atış sahasında Kobra taarruz helikopterleri belirdi. Kobra taarruz helikopterlerinin dalışlı atış tekniğiyle hedefleri ateş altına almasının ardından "Gökyüzünün kahramanları" olarak nitelendirilen pilotların kullandığı taarruz helikopterleri atış sahasından ayrıldı. Faaliyet, hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ve başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

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