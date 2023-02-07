Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.