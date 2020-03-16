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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB),Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirmesinin ardından bu kez gıda sektöründe ilk kira sertifikası ihracını yaptı. TSKB aracılığında gerçekleşen ihraçla, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’e 75 Milyon TL tutarında kaynak sağlandı.

İki yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel getiri ödemeli, değişken getirili olmak üzere nitelikli yatırımcılara yapılan ihraç, TSKB’nin de ikinci kira sertifikası ihracı oldu.

11 Mart tarihli ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz gıda sektöründeki ilk kira sertifikası ihracıyla müşterimiz Altınmarka Gıda’ya sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olduk. Herkesin daha çok Kahve Dünyası markası ile tanıdığı, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Altınmarka Gıda’yı sermaye piyasaları ile tanıştırmış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sermaye piyasalarına yeni şirketler kazandırma yönündeki çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz” dedi.