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TSYD, engel tanımayan sporcuları ödüllendirdi

Cumhuriyet'in 100'üncü, TSYD'nin ise 60'ıncı yılının kutlandığı senede ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlendi

TSYD, engel tanımayan sporcuları ödüllendirdi
DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde TSYD'nin ev sahipliğinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Törene TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk katıldı.

Organizasyonda dağıtılan ödüller ve sahipleri şöyle:

Yılın Milli Takımı: Golbol Kadın Milli Takımı

Yılın Kadın Sporcusu: Sevda Altunoluk (Milli golbol oyuncusu)

Yılın Erkek Sporcusu: Abdullah Öztürk (Milli para masa tenisçi)

Yılın Antrenörü: Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü)

Azim Ödülü: Sevilay Öztürk (Milli para yüzücü), Sümeyye Boyacı (Milli para yüzücü)

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Fatma Damla Altın (Özel sporcu-Atletizm), Ayşegül Pehlivanlar (Milli para atıcı)

Vefa Ödülü: Dilara Çevik: (Down sendromlu milli atlet), Emirhan Akçakoca (Down sendromlu milli atlet), Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı

Farkındalık Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı

Yavuz Kocaömer Özel Ödülü: Korhan Yamaç (Para milli atıcı)

Sağlık Kahraman Ödülü: Prof. Dr. Nevin Ergun

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