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Tuba Büyüküstün: İnanamadım, çok benziyor

Balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'un koleksiyonundaki yerini alan Tuba Büyüküstün, düşüncelerini dile getirdi. Oyuncu, "İlk defa ben de sizlerle birlikte gördüm, inanamadım. Çok benziyor ve hâlâ bakıyorum. Yıllar önce henüz 17 yaşımdayken ziyaret etmiştim. Bugün bunu yaşıyor olmak çok bambaşka bir onur ve motivasyon benim için" dedi

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  • Hangisi gerçek Tuba? Oyuncu Tuba Büyüküstün'den balmumu figürü yorumu: İnanamadım, çok benziyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tuba Büyüküstün'ün profesyonel sanatçıların dokunuşlarıyla tasarlanan balmumu figürü, Madame Tussauds İstanbul'un koleksiyonundaki yerini aldı.
  • Hangisi gerçek Tuba? Oyuncu Tuba Büyüküstün'den balmumu figürü yorumu: İnanamadım, çok benziyor - Magazin haberleri

    "İNANAMADIM, ÇOK BENZİYOR"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Çok iyi olmuş. Çalışmanın ortasında sanatçılarla tanışıp, görüşme yapıp daha iyi olması için figürle beni yan yana getirmişlerdi ama bitmiş halini ilk defa ben de sizlerle birlikte gördüm, inanamadım. Çok benziyor ve hâlâ bakıyorum. Yıllar önce henüz 17 yaşımdayken ziyaret etmiştim. Bugün bunu yaşıyor olmak çok bambaşka bir onur ve motivasyon benim için" diyerek, heyecanını dile getirdi.

    Tuba Büyüküstün, Madame Tussauds müzesinin ay sonuna kadar bilet satışlarının bir bölümünü UNICEF'E bağışlayacağını ve bu durumun açılışı kendisi için daha değerli kıldığını sözlerine ekledi.
  • Hangisi gerçek Tuba? Oyuncu Tuba Büyüküstün'den balmumu figürü yorumu: İnanamadım, çok benziyor - Magazin haberleri

    "BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ"

    Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak ise annelerinin balmumu heykelini gördüklerinde çok şaşırdıklarını, annelerine çok benzediği için biraz ürkütücü geldiğini ama buradaki en güzel balmumunun annelerininki olduğunu söyledi.
  • Hangisi gerçek Tuba? Oyuncu Tuba Büyüküstün'den balmumu figürü yorumu: İnanamadım, çok benziyor - Magazin haberleri

    "YAŞADIKLARIM GERÇEKTEN KELİMELERLE ANLATILMAZ"

    Yaşanan deprem felaketleri sonrası afet bölgelerine giderek çalışmalarda bulunan Tuba Büyüküstün, konuyla ilgili gelen sorulara da yanıt verdi. Büyüküstün, "Orada hissetiklerimizi anlatmak ve bunu kelimelere dökmek çok yetersiz kalır. Zaten anlatmaktan ziyade yapıcı destekler olmalı. Türkiye'deki her vatandaşımızın başka, orada olanların başka, deprem felaketini yaşayanların, yakınlarının başka hissettiği bir acı ile karşılaştık. Hissettiklerim, gördüklerim ve yaşadıklarım gerçekten kelimelerle anlatılmaz" şeklinde konuştu.
  • Hangisi gerçek Tuba? Oyuncu Tuba Büyüküstün'den balmumu figürü yorumu: İnanamadım, çok benziyor - Magazin haberleri

    "HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

    Tuba Büyüküstün, Fransa'ya yerleştiği söylentileriyle ilgili de, "Fransa'ya gelip, gidiyorum. Fransa'dan ev aldığım doğru ama zaten o evi çok daha önce almıştım. Eskiden de gelip, gidiyordum. Benim için çok bir şey değişmedi. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Benim 20 senedir 1-2 yıl da olsa Paris'te yaşama hayalim vardı. Şu anda onu gerçekleştiriyorum. Çocukların eğitiminden ziyade beni bu kararı almama iten neden bu oldu" ifadelerini kullandı.
  • Hangisi gerçek Tuba? Oyuncu Tuba Büyüküstün'den balmumu figürü yorumu: İnanamadım, çok benziyor - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün

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