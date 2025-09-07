Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tuba Büyüküstün'den Şükrü Özyıldız'la aşk iddialarına yalanlama - magazin haberleri

        Tuba Büyüküstün'den Şükrü Özyıldız'la aşk iddialarına yalanlama

        Aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün ile Şükrü Özyıldız'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu, aşk iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 16:26 Güncelleme: 07.09.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk iddialarına son nokta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün ile Şükrü Özyıldız'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İlişki haberlerinin gündem olması sonrası, 43 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu.

        Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan ünlü oyuncu, aşk iddialarını net bir dille yalanladı.

        İki çocuk annesi oyuncu, paylaşımında, "Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuba Büyüküstün
        #Şükrü Özyıldız
        #aşk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Sultanlar tarih yazmak için parkede!
        CANLI | Sultanlar tarih yazmak için parkede!
        Washington'da Trump protestosu
        Washington'da Trump protestosu
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu