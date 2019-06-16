Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 6 yıllık evliliklerini sonlandıran Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, boşanmanın ardından 2 yıl sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Çift, önceki akşam ikiz kızlarının yıl sonu gösterilerine birlikte katıldı.

Keyifli oldukları görülen ikilinin moralleri çıkışta basın mensuplarıyla karşılaşınca bozuldu. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan çift, kızları ile birlikte hızla uzaklaştı.

2011 yılında nikah masasına oturan ve ayrılık kararı aldıklarına dair haberler nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Büyüküstün ve Saylak, hakim karşısına çıkmıştı. Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi’nde görülen dava aynı gün sonuçlanmıştı. Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

AYLAR SONRA GELEN İTİRAF

Boşandıktan sonra işletmeci Umut Evirgen’le aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile boşanma sürecinde yaşadığı zorlukları geçtiğimiz günlerde ilk kez anlatmıştı.

Büyüküstün, bir dergiye verdiği röportajda, “O süreci yaşamak çok zordu. Kimse boşanacağını düşünerek biriyle evlenmiyor. Hayatımın en zor dönemiydi” açıklamalarında bulunmuştu.