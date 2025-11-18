Habertürk
        Tuba Ünsal, kiracısına hukuki süreç başlattı

        Tuba Ünsal, kiracısına hukuki süreç başlattı

        Tuba Ünsal, yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin'e giderek hukuki süreci başlattığını açıkladı

        Giriş: 18.11.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:42
        Kiracısına hukuki süreç başlattı
        Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yedi aydır kirasını ödemeyen kiracısıyla yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Berlin’e hukuki süreç için gittiğini belirten Ünsal, iyi niyetinin suiistimal edildiğini ifade etti.

        Ünsal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Berlin’deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hâlâ vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hâle gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek… Yorgunum."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Tuba Ünsal
