Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 737 personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma yolunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi hedefliyor. Başvuru sürecinin son gününe girilirken TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki 2025 TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru ekranı…