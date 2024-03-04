TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
TÜBİTAK personel alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre 11 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için alım yapılacağı duyuruldu. Peki TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
TÜBİTAK personel alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete’de yayınlandı. Başvuru yapacak olan adaylar TÜBİTAK personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşe alınacak personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görev yapacak. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru detayları…
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında 11 personel istihdam edilecek.
İlan kapsamında 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında (https://esube.iskur.gov.tr) yer alıyor.
TÜBİTAK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurum internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.