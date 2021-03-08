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Tübitak 42 personel alımı ilanı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere BİLGEM'e 1 memur, 2 Ar-Ge personeli, 11 teknisyen, 3 dağıtıcı, 5 şoför alımı yapılacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı ilanı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK 42 Personel alımı için başvuru şartları

TÜBİTAK 42 PEROSNEL ALIMI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 1 memur, 2 Ar-Ge personeli, 11 teknisyen, 3 dağıtıcı, 5 şoför, TÜBİTAK'a ise 1 memur alınacak.

BİLGEM için engelli personel kontenjanında teknisyen, tekniker, yönetici asistanı, dağıtıcı kadrolarında 19 personel alımı gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALUIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek. İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İLANLARI

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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Her pozisyonun pozisyona özel başvuru şartı da bulunmaktadır. Pozisyona özel başvuru şartlarına ilan metinlerde ulaşabilirsiniz.