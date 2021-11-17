Tufan Baltalar'dan

Ressam Tufan Baltalar'ın kişisel sergisi 'Kayıt Dışı' Pilot Galeri'de açıldı. Baltalar, 1 Ocak 2022'ye kadar açık kalacak olan Sergisine “Kayıt dışı” ismini vermesini şöyle açıklıyor: "Kayıt dışı ismi, öznelliğimize, “bize” dair bir vurgudur. Kayıt altına alınamayan, büyük harfle yazılan tarihin dışında kalanın kaydını tutmaya dair bir çabadır. Bu kayıt; anımsatma, olayları değil ruh hallerini tarifleme ve o duygu etrafında dolanmayı içerir."

Teorilere sığmayan duyguların, bireyselliğin, küçük farkların tarihiyle ilgilenen Tufan Baltalar sergisiyle ilgili şunları söylüyor: “Koşullar tarafından biçimlendirilirken, sistemler tarafından sarılıp sarmalanırken, genel içinde yokmuşuz gibi hissedip aidiyet hissedemezken yine de ayakta kalmak... Bu ayakta kalmanın öznel duyurusunu yapmak istiyorum.”

Son dönem çalışmalarının odağında “rüzgar”ın olduğunu belirten sanatçı "Rüzgar kimi zaman sert esmekte, kimi zaman bir yaz akşamını hatırlatmakta. Her koşulda bizi değiştirmekte ve/ya değişmeye zorlamakta. Değişimin habercisi bu güç karşısında kimi zaman bir acı/eksiklik kimi zaman zevk duymaktayız. Çocukken dinlediğimiz bir masalı andırmaları boşuna değildir bu işlerin; ağaçlar kişileştirilmiş ya da bulutlar çağrıştırdıkları duygu üzerinden bir durumu yansıtmak üzere davet edilmiştirler. Çetin şartlara maruz kalan bir bitki söze yer bırakmayan bir örtüşmeyle hayatımıza dokunmaktadır. Aynı şekilde yaşama sevincini çağrıştıran bir görüntüde karşımıza bir anda çıkabilmektedir" diyor.

Sergide yer alan resimler doğa parçalarını birer anlatı elemanı olarak kullanırken, bir yandan da evlerimizdeki “güzel manzara resimleri” ile bir yer değiştirme hareketine girişiyorlar.

Yıllara yayılan bir süreçte oluşturduğu diliyle Tufan Baltalar, kendi dünyasının olduğu kadar, toplumsal bilinçdışımızın da kayıtlarını tutuyor.