KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

tamamladı. 1988'de hukuk okumak üzere Ankara Üniversitesine girdi. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. 2001'de "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde kamu hukuku alanında ders verdi. 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesinin akademik kadrosunda bulundu.

Kamu hukuku alanında akademisyenlik yaptı. 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs Sorunu müzakerelerinde yer aldı. 1999-2004 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında görev alıp Türkiye'de ombudsman makamının tesis edilmesinde rol oynadı. 2013 yılından beri milletvekili, 13 Kasım 2016 tarihinden beri Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanıdır. 2 Şubat 2018 tarihinde KKTC Başbakanı oldu. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olarak katılmıştır.

2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde görev yaptı.

2013 genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa milletvekili seçildi. Meclisteki dört partinin anayasaya yapılacak 23 değişiklik üzerine uzlaştığı çalışmalara öncü oldu; ancak değişiklik önerisi 2014'teki referandumda %62,3'lük oyla reddedildi. 2015'te partisinin genel sekreterliğine getirildi.

13 Kasım 2016'da Mehmet Ali Talat'ın yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ana muhalefet liderliğine seçildi.

2018 genel seçimlerinde CTP Lefkoşa milletvekili olarak tekrar seçildi. 19 Ocak 2018'de Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Partiyle dörtlü koalisyon kurma amaçlı görüşmelere başladı. Koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından 30 Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükûmeti kurma görevini Erhürman'a verdi.[8] 2 Şubat tarihinde hükûmetin kurulmasıyla başbakanlık görevine başladı.

Erhürman Hükûmeti, 8 Mayıs 2019 tarihinde Demokrat Partiye mensup Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın istifasının ardından Halkın Partisinin hükûmetten çekilmesiyle bozuldu. Erhürman bunun üzerine 9 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu. 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Ana Muhalefet Partisi lideridir.