Tüfekle komşusunun beslediği yavru köpeği öldürdü

MAHALLENİN GİRİŞİNDEKİ İKİ TABELA DA HEDEF TAHTASI OLMUŞ

Diğer yandan mahallenin muhtarı Selda Yavuz, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu ve sokak hayvanlarının da insanlar kadar yaşama hakları olduğunu söyledi. Mahallede bu tür olayları istemediğini de belirten Yavuz, suçlu olanların cezasını çekmesi gerektiğini aktardı.

Diğer yandan mahalleye giriş yapılan yoldaki iki yönlendirme tabelasının kurşunların hedefi olduğuna dikkati çekti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin defalarca ateş açtığı tabelaların kullanılamaz halde olduğu görüldü. İsimlerini paylaşmak istemeyen bazı mahalle sakinleri de bu türden olayların mahallede sıklıkla yaşandığı, tabela ve benzeri alanların bazı kişiler tarafından hedef haline getirildiğini söyledi.