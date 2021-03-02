"BENDEN AYRILIRSAN GERİ VERMEM"

43 yaşındaki şarkıcı, sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzükleri açıklayarak, "7 taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci, daha sonra Berk Fenercioğlu'na dönüp, "Benden ayrılırsan geri vermem bilesin" diye espri yaptı.

Ekinci, ayrıca 40 yaşındaki erkekleri bakımsız bulduğu için bekar gezdiğini belirtti.