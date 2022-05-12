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Haberler Magazin Tuğba Ekinci'den İbrahim Çelikkol yorumu: Kız verilecek en insan!
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Tuğba Ekinci'den İbrahim Çelikkol'a olay sözler: Kız verilecek en son insan!

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu, 5 yıllık evliliklerini önceki gün tek celsede sonlandırdı. İkilinin boşanmasıyla ilgili bir paylaşımda bulunan şarkıcı Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisi Çelikkol için sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu

Tuğba Ekinci'den İbrahim Çelikkol yorumu: Kız verilecek en insan!
Eski sevgiliye olay sözler
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

2017'de nikah masasına oturan ve 2019'da oğulları Ali'yi kucaklarına alan oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar Mihre Mutlu, geçtiğimiz gün tek celsede sonlandırmıştı.

İkilinin boşandığını öğrenen şarkıcı Tuğba Ekinci'nin konuyla ilgili Instagram'dan yaptığı paylaşımı olay oldu.

Ekinci, eski sevgilisi İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun daha önce çekilen karesini yayınlayarak ünlü oyuncuyu hedef aldı.

"BÖYLE TEMİZ YÜZLÜ KIZ NİKAHTAN ÇIKARTILIR MI?"

44 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde "Köfte, böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara! Adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası..." ifadelerini kullandı.

DOSTLARI BARIŞTIRAMADI

Öte yandan 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran çiftin, ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

#yataytekli

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