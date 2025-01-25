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        Haberler Magazin Tuğba Ekinci'den tepki çeken açıklamalar: Aldatmak erkeğin elinin kiridir - Magazin haberleri

        Tuğba Ekinci'den tepki çeken açıklamalar: Aldatmak erkeğin elinin kiridir

        Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci konuk olduğu bir programda; "Aldatmayan erkekte sorun vardır" ifadeleriyle tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 20:54 Güncelleme: 25.01.2025 - 20:56
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        Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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        "ALDATMAYAN ERKEKTE SORUN VARDIR"

        Erkekler ve ihanet üzerine konuşan Tuğba Ekinci; "İnan ki hiç aldatmayan erkekte, sorun vardır. Aldatmak, erkeğin elinin kiridir. Bilinçli bir 'erkek, elinin kiri' der ama temiz olana daha çok değer verir. Ben hep diyorum, bir Rusya'ya gidilsin evlenmeden" ifadelerini kullandı.

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        Şarkıcının bu açıklamaları, sosyal medyada tepki topladı. Bazı kullanıcılar, Ekinci'nin sözlerini şu yorumları yaptı;

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        "Aldatan, aldanır; eden bulur."
        "Bundaki genişlik, Konya Ovası'nda yok."
        "Yorum yok."
        "Bunun kızı var mı?"
        "Gündemde kalmak için söylenmiş bir söz."

        #Tuğba Ekinci
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