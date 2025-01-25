Tuğba Ekinci'den tepki çeken açıklamalar: Aldatmak erkeğin elinin kiridir
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci konuk olduğu bir programda; "Aldatmayan erkekte sorun vardır" ifadeleriyle tepki çekti
Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
"ALDATMAYAN ERKEKTE SORUN VARDIR"
Erkekler ve ihanet üzerine konuşan Tuğba Ekinci; "İnan ki hiç aldatmayan erkekte, sorun vardır. Aldatmak, erkeğin elinin kiridir. Bilinçli bir 'erkek, elinin kiri' der ama temiz olana daha çok değer verir. Ben hep diyorum, bir Rusya'ya gidilsin evlenmeden" ifadelerini kullandı.
Şarkıcının bu açıklamaları, sosyal medyada tepki topladı. Bazı kullanıcılar, Ekinci'nin sözlerini şu yorumları yaptı;