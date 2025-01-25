Tuğba Ekinci'den tepki çeken açıklamalar: Aldatmak erkeğin elinin kiridir

"ALDATMAYAN ERKEKTE SORUN VARDIR"

Erkekler ve ihanet üzerine konuşan Tuğba Ekinci; "İnan ki hiç aldatmayan erkekte, sorun vardır. Aldatmak, erkeğin elinin kiridir. Bilinçli bir 'erkek, elinin kiri' der ama temiz olana daha çok değer verir. Ben hep diyorum, bir Rusya'ya gidilsin evlenmeden" ifadelerini kullandı.