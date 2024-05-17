Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı
Bir süre önce "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" ifadelerini kullanan Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı
Giriş: 17.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:58
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Sivri açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, kendisiyle çelişerek, "Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı" atasözüne uygun bir davranış sergiledi.
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Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda hemcinsleri için; "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" ifadelerini kullanmıştı.