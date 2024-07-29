Tuğba Ekinci'ye soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'ndeki açıklamaları nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı
Tuğba Ekinci, ‘Yılın Starları 2024 Ödül Töreni’ndeki konuşması nedeniyle tepki çekti.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; törende, sokak hayvanlarına dair konuşurken; "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. ‘Müslümanlığa yakışmaz’ dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" diyen Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğba Ekinci’nin bu konuşması üzerine resen soruşturma başlattı. Şikâyet ve ihbar olmadan başlatılan soruşturma kapsamında Ekinci’nin ifadesi alınacak.