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Çok sayıda İzmirli'nin hazır bulunduğu Alsancak'taki Hocazade Camii'ndeki tören sırasında Özerk'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Tuğba Özerk, babasının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı ve taziyeleri kabul etti.