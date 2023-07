Tuğçe Can vahşetinde mahkemeden karar çıktı: İndirimsiz ceza Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı başına defalarca taşla vurarak, 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren sevgilisi Onur Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı. Cezada indirim uygulanmayan kararın ardından mahkeme çıkışında konuşan anne Emine Can, "Bugün çok mutluyum. Her ne kadar evladımı getiremeyecek olsam da onun da o dört duvar arasında çürüyeceğini bilmek, benim içimi biraz daha rahatlatıyor" dedi