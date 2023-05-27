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TÜİK: 2022'de okuma yazma bilenlerin oranı 97,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranının yüzde 97,6; 25 yaş ve üzeri nüfusta ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu ilin ise 10,6 yıl ile Ankara olduğunu açıkladı

TÜİK: 2022'de okuma yazma bilenlerin oranı 97,6 oldu
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DHA

TÜİK, 2022 yılına ilişkin ulusal eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2008'de yüzde 9,8 olan 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı, 2022 yılında 23,9 oldu. Aynı yaş grubunda 2008 yılında yüzde 81,1 olan ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı, 2022'de yüzde 92,5’e çıktı. 2011'de 7,2 yıl olan 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresi, 2022 yılında yüzde 26 artış göstererek 9,2 yıl oldu. Ortalama eğitim süresi 2022'de kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10 yıl olarak gerçekleşti. Kadınların ortalama eğitim süresinin, erkeklerin ortalama eğitim süresine oranını ifade eden 'cinsiyet oranı' 2011 yılında 0,78 iken; bu oran her yıl artış göstererek 2022 yılında 0,84 oldu. 2022'de 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,6 yıl ile Ankara oldu. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK OKURYAZAR NÜFUS ORANI ANTALYA'DA

6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı, 2008 yılındaki yüzde 91,8 seviyesinden; 2022'de yüzde 97,6'ya çıktı. 2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı, yüzde 86,9'dan yüzde 95,9'a; erkeklerde ise yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi. Okuma yazma bilen oranının 2022 yılında en yüksek olduğu il yüzde 99 ile Antalya, en düşük olduğu il ise 93,6 ile Mardin oldu. Öte yandan, kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale, en düşük olduğu il yüzde 89 ile Mardin oldu. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranı, iller arasında belirgin bir fark göstermedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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