TÜİK duyurdu: 2025 Eylül enflasyon rakamları açıklandı! Eylül enflasyonu ne oldu?
TÜİK, 2025 Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Yılın ikinci yarısındaki ekonomik görünümü şekillendiren rakamlar netleşirken; Eylül ayı enflasyon oranı da belli oldu. Peki, TÜİK'in açıkladığı Eylül enflasyon rakamı yüzde kaç, TEFE-TÜFE verileri nasıl şekillendi, piyasa analistlerinin tahminleri hangi yöndeydi? İşte, 2025 Eylül enflasyon sonuçları ve öne çıkan ayrıntılar...
2025 EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıkladı.
TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %36,06 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %4,62 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,86 arttı, aylık %3,34 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,85 artış olarak gerçekleşti.
YILIN İKİNCİ YARISINA DAİR EKONOMİK TABLO ŞEKİLLENİYOR
Temmuz ayında enflasyon; aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
Ağustos ayında enflasyon; aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde yapılan toplantıyla açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCBM'nin yıl sonu TÜFE tahminin içeren raporu açıkladı. Karahan 2025 yılı sonu için enflasyonun yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini, 2026 yılı sonu için ise yüzde 13-19 aralığında olması öngörüldüğünü açıkladı.
AA FİNANS EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.
TCMB EYLÜL ENFLASYONU İÇİN NE BEKLİYORDU?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,9571'den 43,8544'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 48,3632'den 48,9583'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,5 milyar dolara yükseldi.
CARİ YIL SONU BEKLENTİSİ
Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2 seviyesine çıkarken, gelecek yıl için yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40,56, ikinci toplantı beklentisi yüzde 38,34 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,17 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,17 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,32'ye indi.