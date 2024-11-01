Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına az bir süre kala vatandaşlar, Ekim enflasyonunun ne olacağını araştırıyor. Türk Cumhuriyet Merkez Bankası, yayınladığı beklenti anketiyle uzmanlar tarafından öngörülen rakamları paylaştı. Ayrıca, enflasyonun açıklanmasıyla Kasım ayı kira artış oranı da açıklanacak. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde?