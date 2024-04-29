TÜİK, turizm istatistiklerinde revizyon yaptı

TÜİK'ten, turizm istatistikleri için yürütülen revizyon çalışmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, turizm istatistikleri kapsamında hesaplanan turizm gelir ve giderinin, TÜİK tarafından anketler ve idari kayıtlar yoluyla derlenen bilgilerle tahmin edildiği belirtilerek, 2022 yılında anket verilerini destekleyici idari kayıt verilerinin kullanılmaya başlandığına ve turizm istatistiklerinin kalitesinde önemli gelişim sağlandığına işaret edildi.

Söz konusu iyileştirmelerin devamı niteliğindeki bu revizyonla Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin verinin kullanılmaya başlandığı aktarıldığı açıklamada, kullanılan sınır kapısı türü (deniz, demir, hava, kara) ayrımında yapılan hesaplamalarda ve örnekleme tasarımında da güncellemeler yapıldığı bildirildi.