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        Haberler Ekonomi Turizm TÜİK, turizm uydu hesabı istatistiklerini açıkladı - Turizm Haberleri

        TÜİK, turizm uydu hesabı istatistiklerini açıkladı

        Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2022'de 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:00
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        TÜİK, turizm uydu hesabı istatistiklerini açıkladı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2022 dönemine ilişkin "Turizm Uydu Hesabı İstatistikleri"ni açıkladı.

        İlk defa açıklanan istatistiklerle, ulusal hesaplarla uyumlu şekilde turizmin ekonomik etkilerinin arz ve talep yaklaşımıyla ölçülmesi amaçlandı. İstatistikler, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlayan bütünleşik bir yöntemle hesaplandı.

        Buna göre, ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2022'de 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

        Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022'de 586 milyar 764 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı ise yüzde 4,4 oldu.

        Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Bu dönemde konaklama hizmetlerinin yüzde 97,4'ü, yolcu taşımacılığının yüzde 64,6'sı ve kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi.

        Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 885 bin kişiye çıktı. Söz konusu dönemde turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,9 olarak belirlendi.

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