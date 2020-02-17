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Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu.

Genel mutluluk düzeyi (%),2003-2019



KADINLAR DAHA MUTLU

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında %49,6 iken 2019 yılında %47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek %57,0 oldu.

Cinsiyete göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı (%),2003-2019



EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında %55,6 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %50,6'sının, evli kadınların ise %60,2'sinin mutlu olduğu gözlendi.



EEN MUTLU OLANLAR 65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında %61,2, 2019 yılında ise %58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında %47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında %48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi (%),2019



BİR OKUL BİTİRMEYENLER DAHA MUTLU

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, %55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %52,7 ile yükseköğretim mezunu, %52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %51,8 ile ilkokul mezunu ve %50,8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi (%),2019



BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ



Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında %74,1 olurken bunu sırasıyla; %12,8 ile çocuklar, %3,8 ile kendisi, %3,7 ile eş, %2,5 ile anne/baba ve %1,6 ile torunlar takip etti.



BİREYLERİN EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında %69,9 olurken bunu sırasıyla; %14,3 ile sevgi, %9,2 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,1 ile iş takip etti.



EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 75.5 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE



Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %75,5 olurken bunu sırasıyla %72,2 ile ulaştırma, %67,1 ile sağlık, %61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %54,8 ile eğitim ve %53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%),2019

HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında %70,0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %69,0 iken kadınlarda bu oran %70,8 oldu.