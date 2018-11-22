Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Ekim ayında 57,3 olan endeks Kasım ayında 59,6 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 73,5 iken, Kasım ayında %5,4 oranında artarak 77,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 77,4 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 72,8 iken, Kasım ayında %6,2 oranında artarak 77,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 63,4 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 63,6 iken, Kasım ayında %0,3 oranında azalarak 63,4 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,1 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 19,2 iken, Kasım ayında %4,8 oranında artarak 20,1 oldu.

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