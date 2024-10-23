Buzdolabınızdaki tavuk etinin bozulup bozulmadığını nasıl anlarsınız?
Marketten, kasaptan veya online olarak satın aldığımız ürünleri genellikle alışverişimizi hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için çok fazla kontrol etmeden alırız. Bunlardan en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri ise tavuk etidir. Evinizdeki tavuk etinin bozuk olup olmadığını kontrol etme yöntemlerine birlikte bakalım.
Kasaptan ya da marketten aldığımız tavuk etinin fazlasını dolaba koyup sonra kullanmak istediğimizde etin ne kadar süre dolapta kalabileceğini merak ederiz. İşte detaylar...
1. Çiğ tavuğu kontrol etmek
Rengini kontrol edin
Taze çiğ tavuk pembe, etimsi bir renge sahip olur. Bozuldukça rengi solar. Eğer tavuğun rengi matlaşmaya başladıysa bozulmadan bir an önce pişirmelisin. Pembeden çok gri renge büründüyse artık kullanmak için çok geç demektir. Çiğ tavuğun rengi gri ile üzerinde deri olmayan sarı noktalardan oluşan bir renk arasında olabilir. Bozulmuş tavuğu pişirmeye başladığında donuk gözükmeye ve beyazlamamaya devam edebilir.
Dokunarak anlamaya çalışın
Çamur gibi yapışkan mı? Dokunma yöntemi koklama yöntemine göre biraz daha zordur; çünkü tavuğun doğal olarak cilalı gibi, kaygan bir yapısı vardır. Eğer tavuğu suyla duruladıktan sonra da bu balçık hissi hala duruyorsa bozulmuş olma ihtimali yüksektir. Eğer tavuk normalin dışında yapış yapış ise neredeyse kesinlikle bozulmuştur.
Koklama yöntemi
Bozulmuş çiğ tavuğun çok ağır bir kokusu olur. Bazıları bu kokuyu ekşi olarak tanımlar ve bazıları ise amonyak kokusuna benzetir. Eğer tavuk hoş olmayan veya herhangi bir keskin koku yaymaya başladıysa gözden çıkarmak en doğrusu olur. Tavuk pişirirken de kötü kokmaya başlayabilir, eğer bu şekilde hoş olmayan bir koku yaymaya başlarsa kullanmamak en doğru hareket olur.
2. Donmuş tavuk kontrolü
Rengini inceleyin
Donmuş tavuğun rengini kontrol etmek daha zor olur. Rengi daha solgun olmakla birlikte, çiğ veya pişmiş tavuğa benzer ve yağ sarısı veya hafif gri renkte olur. Eğer griden daha da koyu bir renge sahipse o tavuk çöp kutusuna atılmalıdır.
Buz katmanı olup olmadığına bakın
Tavuğun çevresinde kalın bir buz tabakası varsa o tavuk bozulmuş demektir. Buz katmanı buzluktaki uzun süredir çözülmeyen buzlar gibi olacaktır. Şokla dondurulmuş tavuk eğer düzgün ise üzerinde kalın buz tabakası olmaz. Eğer buz beyaz ise don yanığı sorunu olabilir.
Don yanığı olup olmadığını kontrol edin
Don yanığı beyaz döküntü veya tavuk üzerinde yağ olmayan bir iz gibi gözükür. Etrafındaki deriden daha sert olur ve biraz kabarık durur. Bu sana zarar vermese de tavuğun tadını çıkaramamana sebep olur.
3. Pişmiş tavuğu kontrol etme yöntemleri
Rengindeki değişiklikleri kontrol edin
Eğer tavuk pane harcına bulanmışsa veya yağlanarak ya da marine edilerek şekli değiştirilmişse bu mümkün olmayabilir. Eğer pişirilen tavuğun rengi beyazdan griye doğru değişmeye başladıysa onu yemek güvenli değildir.
Kokusuna dikkat edin
Koku testi çiğ tavukta olduğu gibi pişmiş tavukta da işe yarayabilir, fakat bazen baharat ve diğer çeşniler kokuyu maskeleyebilir ve ayırt etmek zorlaşır. Eğer tavuk çürük yumurta veya sülfür gibi kokuyorsa bozulmuş demektir.
Küf olup olmadığına bakın
Küf çürümüş, kokuşmuş, bozulmuş tavuğun en bariz göstergelerinden biridir. Eğer tavuğun üzerinde siyah veya beyaz tüycükler ya da herhangi bir canlı organizma gelişimi beliriyorsa o tavuk acilen atılmalıdır. Kokusu birazcık garip olan bir tavuk bile seni rahatsız edebilir.
Yutmadan önce tat kontrolü
Eğer tavuğun bozulup bozulmadığından emin değilsen ve ziyan etmek istemiyorsan dikkatlice bir ısırık alabilirsin. Tavuğu hemen çiğneyip yutmak yerine tadını iyice alıp durup dikkatlice aldığın tadı kontrol etmelisin. Garip veya biraz ekşi bir tadı varsa hemen ağzındaki parçayı tükür ve kalanını da çöpe at.
4. Tavuğun saklanma koşulları
Nerede ve ne kadar süredir saklandığını öğrenin
Bu ayrıca tavuğu senin nasıl sakladığına da bağlı. Bu zaman aralığının aşılmasından sonra tavuğun bozulma ihtimali de artar. Buzdolabında saklanan çiğ tavuk 1 veya 2 gün içinde tüketilmelidir, pişmiş tavuk ise 3-4 gün bozulmadan durabilir. Buzlukta saklanan pişmiş tavuk 4 ay boyunca güvenle yenecek halde durabilirken çiğ tavuk 1 yıla kadar dayanabilir.
Son kullanma tarihini kontrol edin
Bu tek başına çiğ tavuğun bozulmadığı anlamına gelmez, çünkü son kullanma tarihi sadece tavuğun müşterilere artık satılamayacağı tarihi belirtir. Son kullanma tarihine tamamiyle güvenmek yerine bozulmasından şüphelendiğin tavuğun son kullanma tarihini geçip geçmediğini öğrenmek için kullan. Eğer dondurucuda satılan taze tavuklardan satın alırsan, son kullanma tarihinden sonra 9 ay kadar dayanabilir, tabii satın alındığında tazeyse.
Kaynak: Wikihow