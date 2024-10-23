Koklama yöntemi

Bozulmuş çiğ tavuğun çok ağır bir kokusu olur. Bazıları bu kokuyu ekşi olarak tanımlar ve bazıları ise amonyak kokusuna benzetir. Eğer tavuk hoş olmayan veya herhangi bir keskin koku yaymaya başladıysa gözden çıkarmak en doğrusu olur. Tavuk pişirirken de kötü kokmaya başlayabilir, eğer bu şekilde hoş olmayan bir koku yaymaya başlarsa kullanmamak en doğru hareket olur.