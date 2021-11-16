CEYDA DÜVENCİ

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, mutfağa girdi. Turşu yapmak için kolları sıvayan Düvenci, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Mutfakta objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Balkonda yetiştirdiğim biberler hala bitmedi. Acı biberlerin bir kısmı ile müthiş acı pul biber yaptım, kalanına da hayatımın ilk turşusunu kurdum. Bakalım nasıl olacak?" dedi.