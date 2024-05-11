Tüm canlıların kanı kırmızı değildir: İşte mor, sarı ve yeşil kana sahip canlılar!

YEŞİL

Deniz solucanları da dahil olmak üzere birçok annelid (halkalı solucan), segmentli solucanlar ve sülükler yeşil renk kan taşır.

Bu hayvanların kan proteinlerinde klorokruorin adı verilen bir kimyasal bulunur. Bu kimyasal sayesinde kan oksijenlendiğinde yeşile döner. Ancak bazen daha yüksek yoğunlukta açık kırmızı da olabilir.